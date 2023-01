Happy End am Münchner Flughafen. Heute Nacht konnte der entlaufene Hund „Sammy“ nahe Schwaig gefangen werden. Er war am zweiten Januar abgehauen, als er an seine neue Besitzerin übergeben werden sollte. Der Hund hatte die Flughafenpolizei stundenlang auf Trab gehalten, weil er auch mehrfach über Straßen am Flughafen gelaufen war. Er wird jetzt in einer Tierklinik untersucht und dann seine neue Besitzerin übergeben.