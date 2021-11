Hattenhofen: 61-Jährige wird vermisst

Wo ist Gabriele Ullrich aus Hattenhofen im Landkreis Fürstenfeldbruck. Nach einem Nachmittagsspaziergang im Wald am letzten Samstag, 27. November 2021, ist die 61-Jährige nicht mehr nach Hause gekommen. Im Anschluuss ist sie entweder in den Zug um 17.23 Uhr Richtung Augsburg/ Donau-wörth/ Ulm oder in den Zug um 17:28 Richtung München eingestiegen. Vor allem an den umliegenden Bahnhöfen Mammendorf, Althegnenberg und Mering ist deshalb besondere Aufmerksamkeit gefordert, so ein Angehöriger. Außerdem hat sie weder ihren Impfpass oder sonstige Dokumente und eventuell auch keine Maske mit dabei. Wer Hinweise geben kann, soll sich bitte an die Polizei in Fürstenfeldbruck oder an die 0160 8451551 wenden.