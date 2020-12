Im Landkreis Ebersberg fehlt es an Hausaufgabenbetreuern. Das teilt das Caritas-Zentrum mit. Denn viele der Betreuer gehören zur Corona-Risikogruppe. Dadurch müssen die Schüler*innen in größeren Gruppen lernen oder die Stunden fallen ganz aus. Auch im Landkreis Fürstenfeldbruck ist die Anzahl an Hausaufgabenbetreuern seit Beginn der Pandemie um ein Drittel zurückgegangen.