HEIMATschenken – Aktion im Landkreis Starnberg

Aus der Region für die Region. Unter diesem Motto hat die Gesellschaft für Wirtschafts- und Tourismusentwicklung im Landkreis Starnberg (gwt) dieses Jahr die Aktion „HEIMATschenken“ ins Leben gerufen. Auf ihrer Website können heimische Unternehmen und Einzelhändler ihre Produkte und Dienstleistungen anbieten. Von der Ente to Go bis hin zum Wellnesshotel. Hier findet Ihr tolle Geschenkideen für jede Altersklasse. Dabei könnt ihr dann einfach Gutscheine kaufen, und zwar in den Tourist Informationen Starnberg, Herrsching und Dießen: „Mit einem Gutschein eines regionalen Betriebes können Sie wirklich ein Stück Heimat verschenken. Sie stärken nicht nur die heimische Wirtschaft, sondern lernen gleichzeitig ganz neue Seiten der Region kennen,“ sagt Landrat Stefan Frey, der selbst auch schon bei Heimat Schenken eingekauft hat.

Das ganze Angebot von HEIMATschenken findet Ihr hier