Heimische Städte und Landkreise unter Deutschlands Stärksten vertreten

Das Wirtschaftsmagazin „Focus Money“ hat in einem großen Ranking alle Landkreise und Städte Deutschlands in wirtschaftlicher Hinsicht verglichen. Die 10 stärksten Regionen liegen alle in Bayern oder Baden-Württemberg. Und auch Landkreise und Städte aus der Region haben es auf einen Spitzenplatz geschafft: Die Stadt München ist auf dem vierten Platz gelandet, zwei Positionen dahinter kommt schon der Landkreis Ebersberg. Auf Platz 7 zieht dann der Landkreis München hinterher. Auch die Landkreise Starnberg, Erding und Landsberg finden sich unter den stärksten 25 Landkreisen Deutschlands wieder. Deutschlands Spitzenreiter ist der Landkreis Pfaffenhofen an der Ilm. „International agierende Großunternehmen und dazu eine Vielfalt an gesunden mittelständischen Betrieben – der ausgewogene Branchenmix ist mit das größte Kapital für die Wirtschaftsstärke unseres Kreises“, erklärt Johannes Hofner, Vorstand des Kommunalunternehmens Strukturentwicklung Landkreis Pfaffenhofen a. d. Ilm gegenüber „Focus Money“. Die Betriebe können dabei nicht nur auf ein solides Fachkräfteangebot in der Region bauen, sondern finden auch eine günstige Verkehrsinfrastruktur vor. So verläuft die A9 längs durchs Pfaffenhofener Kreisgebiet und der Münchner Flughafen ist nicht weit entfernt.