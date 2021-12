Heizstrahler-Streit in Landsberg

Es wird heiß diskutiert hier in Landsberg, schließlich geht es um wohlig warme Luft auf den Restaurant-Terrassen. Eigentlich wollten die Wirte nämlich auch in diesem Winter wieder Heizstrahler draußen aufstellen und so die Außengastronomie noch ein bisschen verlängern. Der Stadtrat hat dem jetzt aber eine Absage erteilt. Die Argumentation der Grünen: Draußen in die kalte Luft heizen, das ist nicht besonders klimafreundlich. Die Gastwirte fühlen sich vor den Kopf gestoßen. Einige haben schließlich erst heuer neue Heizgeräte angeschafft. Jetzt befürchten sie, dass weniger Gäste kommen.