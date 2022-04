Helferkreis Asyl Olching öffnet seine Kleiderkammer wieder

Vor drei Jahren haben die Ehrenamtlichen vom Helferkreis Asyl hier in Olching ihre Kleiderkammer dichtgemacht. Der Grund war eigentlich ein Guter: Es gab nicht genug Nachfrage. Seit dieser Woche ist sie aber wieder geöffnet, denn inzwischen sind Hunderte Geflüchtete aus der Ukraine im Landkreis angekommen, viele von ihnen nur mit dem Nötigsten. Ab sofort sammeln die Ehrenamtlichen also wieder gut erhaltene Klamotten, Schuhe und Spielwaren immer Montag- und Mittwoch-Nachmittag. Wenn genug zusammenkommt, kann die Ausgabe nächsten Montag starten. Alle Infos und was gerade gebraucht wird, findet ihr hier.