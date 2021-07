Mach dich laut – der Kreisjugendring im Landkreis Starnberg und die kommunale Jugendarbeit wollen, dass Kinder und Jugendliche eine Stimme bekommen. Die Corona-Pandemie habe sie extrem belastet. Morgen startet deshalb auf dem Sportplatz beim Seestüberl in Herrsching ein Aktionstag – die Jugendlichen sollen so motiviert werden ihre Ideen in den Städten und Gemeinden mit einbringen können. Los geht es um 13 Uhr.