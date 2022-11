Herrsching, Breitbrunn & Inning: Sternsinger gesucht

Wegen Corona ist es zwei Jahre lang ausgefallen. Aber auch heuer könnte es sein, dass es hier am Ammersee-Ostufer zwischen Inning und Herrsching keine Sternsinger gibt. Der Grund: Es fehlen Kinder und Jugendliche, die in der ersten Januarwoche als Sternsinger durch die Orte ziehen wollen. Die Pfarreiengemeinschaft hat deshalb eine große Werbeaktion. Bis zum dritten Advent sollen sich möglichst viele Kinder melden. Dann muss nämlich entschieden werden, ob das Sternsingen heuer stattfinden kann.

Neue Sternsinger werden mithilfe einer Postkarte gesucht, die in Gottesdiensten, auf Christkindlmärkten oder vor Geschäften verteilt werden. Anmelden geht aber auch per Mail an simon.rapp@pg-herrsching.de. Folgende Infos müssen rein: Name, Alter und an welchen Tagen ihr könnt.