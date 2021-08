Herrsching: Heute beginnt der Ammersee Nachtmarkt

Einzigartige Handwerksprodukte und leckere Schmankerl. Das gibt’s ab heute zehn Tage lang beim Ammersee Nachtmarkt auf der Seepromenade in Herrsching. Direkt am Ufer stehen Stände von rund 50 verschiedenen Verkäufern, Künstlern und Handwerkern. Das große Showprogramm muss zwar leider ausfallen, aber dafür entschädigt der Blick über den Ammersee bei Sonnenuntergang, wenn der Markt von hunderten Lichtern erstrahlt wird. Der Ammersee Nachtmarkt hat jeden Tag von 15 bis 23 Uhr geöffnet, am Wochenende schon von 11 bis 23 Uhr.