Herrsching: Jugendfeuerwehr veranstaltet Infoabend

Jeder Verein braucht ihn – seinen Nachwuchs. Auch die Freiwillige Feuerwehr hier in Herrsching. Deswegen organisiert sie heute um 19 Uhr im Feuerwehrgerätehaus in der Bahnhofstraße einen Informationsabend. Dort können alle interessierten Jugendlichen ab 12 Jahren vorbeischauen und die Ausbilder und Feuerwehrleute kennenlernen. Die erklären den Kids dann ganz genau wie vielfältig eine Mitgliedschaft bei der Feuerwehr sein kann. Und auch wir von TOP FM wollen mit der Feuerwehr Finanzspritze die Freiwilligen Feuerwehren in unserer Region unterstützen. Wie Ihr Euch anmelden könnt, erfahrt Ihr auf www.top-fm.de