Herrsching: Kunsthandwerk und Schmankerl auf dem Ammersee Promenadenmarkt

Den traumhaften Blick über den See genießen und dabei an allerlei Verkaufsständen stöbern. Das geht ab heute wieder auf dem Ammersee Promenadenmarkt hier in Herrsching. Über 60 Aussteller bieten ihr Kunsthandwerk auf der Seepromenade an. Von Klamotten aus Alpakawolle, über Blechfrösche, Messerschleifer und Klangschalen ist alles dabei. Daneben gibt es natürlich auch wieder ein umfangreiches kulinarisches Angebot im Biergarten. Der Ammersee Promenadenmarkt startet heute und hat bis Sonntag jeden Tag von 11 bis 19 Uhr geöffnet.