Herrsching: Regional Shoppen per Videoanruf

Es hat einen großen Aufschrei bei den Händlern gegeben, als die 2G Regel auf die Geschäfte ausgeweitet wurde. Aber hier in Herrsching ist man stattdessen kreativ geworden. Im Modegeschäft von Gabi Huber, Vorstandsmitglied vom Gewerbeverein in Herrsching, kann man einfach per Videoanruf shoppen: „Ich schwenke durch den Laden und dann frage ich ab, was gerne gewünscht wäre. Das ist aufwendig, klar. Das ist ein komplett anderes Verkaufen. Die Kunden sagen dann, was sie gerne hätten, ich stelle es zusammen, mit dem Lieferschein in eine Tüte und sie holen es dann von der Ladentür ab.“ Das Angebot wird auch gut angenommen, die ersten Anrufe kommen schon direkt am Morgen. Weihnachtseinkäufe gehen also weiter regional, trotz 2G-Regel.