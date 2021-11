In tiefem Orange erstrahlt das Rathaus hier in Herrsching. Denn wie an vielen Orten im Fünfseenland will auch hier die Gemeinde ein Zeichen gegen Gewalt an Frauen setzen. Das Ganze ist Teil der Aktion „Orange The World“, die immer am 25. November stattfindet. Neben Herrsching Rathaus machen auch Feldafing, Tutzing und Starnberg mit. Die Initiative fordert, dass die Istanbuler Konvention konsequent umgesetzt wird. Die Konvention verpflichtet Staaten, gegen Gewalt an Frauen vorzugehen.