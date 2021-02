Der Täter kehrt immer an den Tatort zurück. Diese vermeintliche Weisheit aus Fernsehkrimis hat sich jetzt im realen Leben in Herrsching am Ammersee als korrekt herausgestellt. Dort waren in der Nacht auf gestern drei Autos auf einem Hotelparkplatz demoliert worden. Bei der Aufnahme der Sachlage vor Ort bemerkten Polizisten einen Mann in der Nähe. Ein kurzer Blick auf die Videoaufzeichnungen zeigte dann, es handelte sich tatsächlich um den Täter. Der Wohnsitzlose wurde festgenommen.