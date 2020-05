Herrsching: Verirrtes Osterpaket sorgt für viel Blaulicht

In Herrsching am Ammersee hat ein Postpaket für einen Großeinsatz der Feuerwehr gesorgt. Bei der Postfiliale war aus einem Paket eine bräunliche Flüssigkeit ausgetreten, beißender Geruch lag in der Luft. Die Einsatzkräfte wurden alarmiert. Der Bereich großräumig abgesperrt. Dann Entwarnung: es handelte sich um ein Osterpaket aus Rumänien, das seit Ende März unterwegs war und den Adressaten nicht erreichen konnte. Der Inhalt: unter anderem Obst, Butter und Schokolade. Das Obst hatte mittlerweile zu faulen begonnen, Buttersäure war entstanden und zusammen mit Schokolade und Kaffee somit diese stinkende braune Flüssigkeit.