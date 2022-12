Elisabeth Walch, die Wirtin der “Post” hier in Herrsching, ist bekannt für ihre ausgefallenen Ideen. Die Neueste organisiert sie zusammen mit den Volleyballern vom „Geilsten Club der Welt“. Am Montag werden die Bundesligaspieler nämlich alle zusammen Lebkuchenhäuser basteln. Insgesamt 15 Häuschen sollen entstehen. Die ersten 15 Kinder oder Eltern, die sich unter postwirtin@post-herrsching.com mit dem Betreff “Hex Hex” melden, bekommen direkt am Montag ihr persönliches Hexenhäuschen.