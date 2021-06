Harmlos, aber äußerst unangenehm: das Gesundheitsamt Starnberg warnt derzeit vor Zerkarien in der Herrschinger Bucht. In der letzten Zeit hatten wieder mehrere Badegäste nach dem Baden in der Bucht stark juckende Hautausschläge – vor allem Kinder, die im Flachwasser baden, sind besonders betroffen. Zerkarien sind die Larven kleiner Saugwürmer, die die sogenannte Badedermatitis verursachen