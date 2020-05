Auch wenn die Schulen bei uns weiter anders ablaufen als gewohnt – heute starten die Schüler bei uns in die Pfingstferien. Und auch die Abiturienten können dann erstmal durchatmen. Zuvor müssen sie am Vormittag aber noch Teil 3 des diesjährigen Abis schreiben. Nach Deutsch und Mathe steht jetzt das Wahlfach auf dem Programm. Die mündlichen Kolloquiumsprüfungen in zwei weiteren Fächern finden dann nach den Pfingstferien zwischen 15. Juni und 26. Juni statt. TOP FM wünscht weiter viel Erfolg.