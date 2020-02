Heute ist Tag der Muttersprache – und passend dazu richtet der Förderverein Bairische Sprache und Dialekt einige Forderungen an die Politik. Denn er möchte die Mundart in Bayern stärken. Dazu soll es an Schulen ein Projekt geben, das bei Kindern sowohl Hochdeutsch als auch den Dialekt fördert. Das Projekt solle neben der Tradition auch vor allem Vorurteile abbauen. Sei es gegen Menschen mit ausländischem Akzent oder Dialekten aus anderen Teilen Deutschlands.