Heute um 17 Uhr: Sirenenprobe in Fürstenfeldbruck

In Fürstenfeldbruck wirds heute Nachmittag einmal kurz laut. Die Stadt hat nämlich in den Katastrophenschutz investiert und neun Sirenen angeschafft. Heute werden sie getestet. Um 17 Uhr drückt der bayerische Innenminister Herrmann in der neuen Feuerwache zwei auf den Alarmknopf. Eine Minute lang sollen dann die Sirenen heulen. Im Gefahrenfall sollen sie die Bevölkerung warnen. Dann bedeutet der Heulton: Radio einschalten und auf Anweisungen warten. Die Stadt bittet darum, Angehörige und Nachbarn über den heutigen Testalarm zu informieren.