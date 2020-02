Hier fällt morgen die Schule aus

Der Start in die neue Woche zwischen Landsberg und Erding dürfte ziemlich ungemütlich werden! Sturmtief „Sabine“ zieht über Deutschland mit starken Orkanböen und kommt heute im Laufe der Nacht bei uns an. Bis Dienstag wird es wohl bei uns bleiben. Deshalb haben einige Landkreis-Verantwortliche beschlossen, aus Sicherheitsgründen am Montag den Unterricht ausfallen zu lassen.

Hier entfällt morgen an allen Schulen der Unterricht:

Landkreis Fürstenfeldbruck

Landkreis Landsberg am Lech (hier gibt es trotzdem Betreuungsdienst an Schulen)

Landkreis Aichach-Friedberg

Landkreis Unterallgäu

Landkreis Pfaffenhofen an der Ilm

Landkreis Starnberg

Wir halten Euch auf dem Laufenden, falls in weiteren Landkreisen und Städten Schulausfälle bekanntgegeben werden.