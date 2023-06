Hier finden die Sonnwendfeuer in Oberbayern statt

Am 21. Juni dieses Jahres ist der Tag der Sonnwende. Hier fallen die kürzeste Nacht und der längste Tag zusammen. An diesem Tag bzw. um ihn herum ist der Brauch der Sonnwendfeuer, auch Johannifeuer (bzw. Johannisfeuer), weit verbreitet. Ein Überblick darüber, wann, wo und wie diese bei uns in Oberbayern stattfinden, findet Ihr hier:

Sonnwendfeuer von Grainau:

Abend des 23. Juni Feuer im Gebirge auf Gipfeln, Graten und Vorsprüngen

Waxensteinkamm verwandelt sich in große Lichterkette

Sonnwendfeuer Vaterstetten:

23. Juni ab 18 Uhr

Freiwillige Feuerwehr Vaterstetten lädt zum Sonnwendfeuer an der Johann-Sebastian-Bach-Straße beim Verkehrsübungsplatz in Vaterstetten ein

Perlacher Sonnwendfeuer:

am 01. Juli 2023, Wiese an der Bayerwaldstraße 35

traditionelles Familien-Sonnwendfeuer für Groß und Klein

Mit dabei die Heldensteiner HeuBodnBlosn für die richtige Stimmung & Bene’s Kuchl mit seinem leckeren Steckerlfisch

Neben Leckereien vom Grill & saftigen Hendln, gibt es Slush-Eis, alkoholfreie Getränke sowie das guade Ayinger Bier

Johannifeuer in Oberhaching:

am 23. Juni 2023, ab 18 Uhr, am Schlagerberg in Oberhaching

Feuer ab ca. 20 Uhr

Ausschank von zünftigem Augustiner aus dem Fass; für leibliches Wohl ist ebenso gesorgt

bei schlechtem Wetter Verschiebung auf 24. Juni

Kartenzahlung ist möglich

Sommerfeuer in Ottobrunn:

am 08. Juli 2023, ab 17 Uhr, an der Festwiese Ottobrunn

vom Burschenverein Ottobrunn

Getränke und Bayrische Schmankerl stehen zur Verfügung

Sonnwendfeier am Brauneck:

am 24. Juni 2023, unterhalb der Bergstation in Brauneck, Lenggries

Kabinenbahn fährt durchgehend bis 24 Uhr

gegen 22 Uhr wird Feuer entzündet

Johannisfeuer in Utting:

am 24. Juni 2023, ab 19 Uhr, auf dem Sonnendachl

Ausweichtermin ist der 1. Juli

Lagerfeuermusik, Stockbrot für Kinder

Grillsachen/Essen und Geschirr selbst mitbringen, Getränke gibt es gegen eine Spende

Musikanten sind herzlich willkommen

Johanni-Feuer in Hohenbrunn:

am 24. Juni 2023, an 18 Uhr, am Festplatz am Grasbrunner Weg (hinter dem Fußballplatz)

Sonnwendfeuer in Trudering: