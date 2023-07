Hier gibts Zeugnis-Belohnungen für die Schüler in Oberbayern!

Am 31. Juli ist es soweit! Für über eine Million Schüler hier in Bayern fangen endlich die Sommerferien an! Am Freitag davor gibts die Zeugnisse und wer da eine oder sogar mehrere Einsen stehen hat, darf sich hier in Oberbayern über ein paar tolle, kostenlose Belohnungen freuen! Wir haben euch die Zeugnis-Aktionen zusammengesammelt:

Die Seen Bayerns genießen

Wer eine 1 im Zeugnis hat, kann sich über eine kostenlose Seenschifffahrt mit allen Linienschiffen am Königssee, Starnberger See, Ammersee und Tegernsee freuen. Die Aktion läuft die gesamten bayerischen Sommerferien über und gilt für alle Schüler bis einschließlich 17 Jahre. Einfach das Zeugnis mit mindestens einer 1 oder “Sehr gut” an der Kasse vorzeigen, an Bord gehen und die Natur genießen. Und das Ganze könnt Ihr so oft machen, wie Ihr wollt.

Bayern auf der Schiene entdecken

Mit einem Einser im Zeugnis könnt Ihr auch kostenlos Zug fahren! Am ersten Ferientag (31. Juli) startet die Aktion „Freie Fahrt für 1er Schüler:innen“. Dafür brauchen sie nur eine Zeugniskopie (Bitte nicht das echte!) und einen gültigen Personal-, Schüler- oder Kinderausweis. Neben der Deutschen Bahn machen auch alle anderen Zugunternehmen im bayerischen Nahverkehr mit. Wer vom Reisefieber ganz stark gepackt wurde, kann auch über die Landesgrenzen hinaus reisen. Die Aktion gilt auch für die Strecken bis Lauda, Crailsheim, Ulm Hbf, Sonneberg (Thür) Hbf, Salzburg Hbf, Kufstein und über die Außerfernbahn bis Reutte sowie auf der Strecke Memmingen – Wangen – Hergatz.

Mit dem Sommerpass in die Geschichte eintauchen

Dieses Jahr geben Schulen zusammen mit den Abschlusszeugnissen den “Sommerpass Bayern” aus. Damit dürfen Schulabsolventen vom 24. Juni bis zum 30. September gratis alle staatlichen Schlösser, Residenzen, Burgen, Museen und Sammlungen besuchen! Welche Häuser das genau umfasst, findet Ihr hier. Wir verraten schonmal im Voraus: Neuschwanstein ist dabei!

Länger in der Therme Erding plantschen

Am 28. Juli bekommt jeder, der in der Therme Erding sein Zeugnis vorzeigt, eine Bonusstunde, egal welche Note! Einser-Schüler können sich nochmal richtig abkühlen, die bekommen nämlich gratis eine Kugel Eis!

Rabatte bei Thalia abstauben

Bis zum 1. September läuft die Zeugnisaktion bei Thalia! Jeder, der in seinem Zeugnis eine 1 in Deutsch hat, bekommt einen 5€ Gutschein! Da möchte man doch am liebsten gleich los schmökern!

Sonderaktionen in Dachau

Wer am Zeugnistag in Dachau unterwegs ist, kann sich auf tolle Geschenke freuen: Beim “Dachau handelt Zeugnistag 2023” bekommen Schüler, die ihr Zeugnis zeigen, tolle Überraschungen in teilnehmenden Geschäften. Wer alles mitmacht, findet Ihr hier.

Rabatte bei Möbel Höffner Sammeln

Auch bei Möbel Höffner in München-Freiham gibt es eine Zeugnis-Aktion: Am 28. und 29. Juli bekommen alle Mitglieder des Höffi Kids Club für jede Eins im Zeugnis einen 5€ Gutschein! Das Ganze gilt für bis zu sechs Einser, es gibt also Gutscheine im Wert von bis zu 30 € an der Kasse!