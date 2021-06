Hier könnt Ihr Erdbeeren selber pflücken

Die Erdbeersaison geht Anfang Juni richtig los. Hier erfahrt Ihr, wo Ihr in Eurer Nähe selbst einfach Erdbeeren pflücken könnt.

Erdbeerfelder zum selber pflücken im TOP FM Land:

Landkreis Dachau:

– Altomünster Lichtenberg 2, 85250 Altomünster (Spargelhof Heitmeier)

– Karlsfeld Münchner Str. 15 (Beerengarten Rothschwaige)

Landkreis Ebersberg:

– Ebersberg Richtung Kirchseeon, Zufahrt am Parkplatz der „alten B304“ (Erdbeer Lang)

– Grafing Glonner Straße, Nähe Aldi (Erdbeer Lang)

– Hohenlinden Richtung Forstern, bei Mühlhausen (Erdbeer Lang)

Landkreis Erding:

– Erding (Bergham) Berghamerstr., in der Nähe vom Sempt Park (Erdbeeren Schultheiß)

– Niederneuching Am Ende vom Weidenweg, abseits von Straßen gelegen (Erdbeeren Schultheiß)

– Oberding Fliederweg 13 (Erdbeeren – Himbeeren Familie Ippisch)

Landkreis Freising:

– Garching Am Parkplatz Mühlenpark (Hofreiter)

– Neustift Bismarkstraße – neben der Gärtnerei Schönegge (Erdbeeren Holzner)

– Lerchenfeld Jagdstraße, Nähe Texas Instruments (Erdbeeren Funck)

Landkreis Fürstenfeldbruck:

– Fürstenfeldbruck, Puch Richtung Lindach (Erdbeeren Wolf)

– Jesenwang Richtung Mammendorf, gegenüber Bergkirchen (Erdbeeren Wolf)

– Egenhofen am Ortsausgang Richtung Odelzhausen (Erdbeeren Wolf)

– Maisach An der Straße nach Gernlinden, Estinger Straße (Erdbeeren Wolf)

– Germering Hörwegstraße (Erdbeeren Wolf)

– Germering am Starnberger Weg, beim Golfplatz (Storz Erdbeerkulturen)

– Olching Zum Stanglhof, im Gewerbegebiet (Hofreiter)

– Puchheim Oberer Laurenzerweg (gegenüber Ikarus-Park) (Erdbeeren Wolf)

– Puchheim/Eichenau Kreisverkehr Eichenauer Straße (Erdbeeren Wolf)

Landkreis Landsberg:

– Landsberg am Lech Ende Breslauer Str. / Beginn Buchloer Str. / Ortsende gegenüber Klinikum LL (Storz Erdbeere)

– Kaufering an der Hessenstraße, B17 (Storz Erdbeeren)

– Igling An der Staatsstraße Richtung Erpfting (Storz Erdbeeren)

– Ummendorf am Pürgener Schleif-Weg bzw. der Pitzlinger Str. (Storz Erdbeeren)

Landkreis München:

– Unterschleißheim Am Münchner Ring (Hofreiter)

– Aying Münchener Straße (Erdbeer Lang)

– Unterföhring Münchener Straße (Hofreiter)

– Garching Parkplatz Mühlenpark

– Unterföhring Münchner Straße

– Taufkirchen Tegernseer Landstraße

– Taufkirchen Waldstraße: Zufahrt über Oberweg

– Oedenstockach bei Putzbrunn Keferloher-Markt-Straße

– Putzbrunn An der Münchner Straße

– Martinsried Würmtalstraße / Richtung Max-Planck-Institut bzw. Ludwig-Maximilians-Universität (Storz Erdbeerkulturen)

Stadt München:

– Feldmoching An der Hochmuttinger Straße (Hofreiter)

– Moosach Ludwigsfelder Str. (Hofreiter)

– Lochhausen Am Purpurweidenweg (Hofreiter)

– Moosach Ludwigsfelder Straße (Hofreiter)

– Neu-Aubing Hörweg (Erdbeeren Wolf)

– Pasing Blumenauer Straße (Hofreiter)

– Untermenzing Manzostraße (Hofreiter)

– Untermenzing Weinschenkstraße (Hofreiter)

– Perlach Unterhachinger Straße (Erdbeer Lang)

– Obersendling Siemensallee (Storz Erdbeerkulturen)

– Solln Waterloostraße (Storz Erdbeerkulturen)

Landkreis Starnberg:

– Starnberg Hanfelder Straße am Ortsende (Storz Erdbeerkulturen)

– Buchendorf bei Gauting, Gautinger Weg. Buchendorf ist ein Ortsteil von Gauting und liegt ca. 1 km östlich von Gauting (Eberle Gärten)

– Wieling an der B2 Starnberg-Weilheim (Storz Erdbeerkulturen)