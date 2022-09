Hier könnt ihr eure Äpfel zu Saft pressen lassen

Die Apfelsaison in Oberbayern beginnt heute früher als in den letzten Jahren. Weil es im Sommer sehr trocken war, fallen schon jetzt die ersten Äpfel von den Bäumen. Deshalb beginnen überall in Oberbayern gerade wieder die Apfelsammlungen. Dort könnt ihr eure Äpfel (teilweise nach Voranmeldung) abgeben und sie werden zu frischem und regionalen Apfelsaft gepresst.

Hier findet ihr eine Übersicht, wo ihr eure Äpfel abgeben könnt: