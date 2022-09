Hier wird heute für Klimaschutz demonstriert

Die Klimaschutzbewegung „Fridays for Future“ will heute weltweit für mehr Klimaschutz demonstrieren und ruft zum „Klimastreik“ auf. Auch an vielen Orten in Oberbayern wird demonstriert. Dort kommt es jeweils zu Verkehrsbehinderungen. Die größte Demo findet ab 12 Uhr auf dem Münchner Königsplatz statt.

Weitere Aktionen in Oberbayern: Fürstenfeldbruck (17 Uhr), Egenhofen (15 Uhr), Dachau (16 Uhr), Dorfen (14 Uhr), Grafing (14 Uhr), Wolfratshausen (16 Uhr), Murnau (13:30 Uhr), Bad Tölz (13 Uhr), Tegernsee (13 Uhr), Miesbach (20 Uhr).