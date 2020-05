Hilfskrankenhaus in Dachau wurde zurückgebaut

Als man noch nicht genau wusste, wo es mit den Corona-Zahlen noch hingeht – da wurde hier in Dachau das Select-Hotel als Hilfskrankenhaus umgebaut. Zum Glück hat sich die Situation aber so positiv entwickelt, dass dort kein einziger Patient behandelt werden musste. Und jetzt – mit Blick auf die aktuellen Zahlen – wurde das Hilfskrankenhaus auch wieder aufgelöst. Rund 100 Einsatzkräfte von THW und Feuerwehr haben in den letzten Tagen alles wieder abgebaut. Insgesamt haben die 16 Feuerwehren der Kreisbrandinspektion Dachau und das THW in der Corona-Zeit bisher über 3.000 Stunden ehrenamtlichen Dienst geleistet.