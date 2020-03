Hilfsorganisationen überprüfen Material wegen Coronavirus

Angesichts der Ausbreitung des Coronavirus haben mehrere bayerische Hilfsorganisationen intern angeordnet, ihr Material und Erreichbarkeiten zu überprüfen. Hintergrund sei die Knappheit von Schutzmasken, Schutzkittel oder Desinfektionsmittel, hieß es vom Bayerischen Roten Kreuz. Der Markt sei wie leergefegt, so der BRK.

Die Anordnung richtet sich an die einzelnen Verbände und ist gekennzeichnet als «Alarmstufe 1». In dieser geht es nach BRK-Angaben neben der Überprüfung von Material darum, dass im Falle einer Alarmstufenerhöhung alle Erreichbarkeiten und Kommunikationswege sichergestellt sind. Bei «Alarmstufe 2» müssten Einsatzkräfte aktiv zur jeweilige Rettungswache, bei «Alarmstufe 3» die Retter in ihre Einsatzfahrzeuge.