Wegen dem Krieg in der Ukraine hat die bayrische Staatsregierung zusammen mit der Freien Wohlfahrtspflege ein spezielles Hilfetelefon eingerichtet. Es ist für alle, die in Sorge um ihre Verwandten oder Freunde in der Ukraine sind. Hier wird euch weiter geholfen und alle Fragen die ihr habt werden beantwortet. Die Nummer ist 08954497199. Ihr könnt von Montag bis Freitag zwischen 08:00 Uhr und 20:00 Uhr und am Wochenede zwischen 10.00 Uhr und 14.00 Uhr anrufen.