Den Maibaum konnte man in Dachau in diesem Jahr leider nicht aufstellen – in Hilgertshausen gibt es deshalb jetzt den Juli-Baum. Ganz nach dem Motto „aufgeschoben ist nicht aufgehoben“ hat die Freiwillige Feuerwehr den Traditionsbaum mit 2 Monaten Verspätung aufgestellt. Jetzt steht der Baum mit neu gestalteten Maibaumschildern und neuem Spruch beim Kirchplatz. Im nächsten Jahr wollen die Hilgershausener das Maifest aber wieder wie gewohnt am 1. Mai feiern.