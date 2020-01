Hochkarätiges Fußball-Turnier des SC Pöcking

Morgen wird es richtig sportlich in Starnberg. Denn die Fußball-Altstars vom FC Bayern, dem FC Augsburg oder der Spvgg Unterhaching geben sich in der Brunnangerhalle noch einmal die Ehre. Beim 7. Starnberger See Immobilien-Cup könnt Ihr nochmal ehemalige Profis wie Halil Altintop, Benni Lauth oder Philip Bönig sehen. Moderiert wird der Cup von Sky Sport Reporterin Nele Schenker. Und nach dem Cup wird bei der Playersparty im Strandhouse ordentlich gefeiert. Der Erlös des Turniers geht heuer an das Team Bananenflanke – ein Fußballprojekt das sich für Kinder mit geistiger Beeinträchtigung einsetzt. Los geht es am Samstag um 14.00 Uhr.