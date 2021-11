Hochschule Weihenstephan im Finale um Nachhaltigkeitspreis

Geht der Deutsche Nachhaltigkeitspreis dieses Jahr nach Freising? Das Projekt „Grüne Stadt der Zukunft“ der Hochschule Weihenstephan zählt zu den drei Finalisten. Die Forscher haben über drei Jahre hinweg nachgewiesen, dass mehr Natur in Städten dabei hilft, die Zahl der Hitzetage in Siedlungen zu reduzieren. Und auch Starkregen ist nicht mehr ein so großes Problem, wenn es genügend Bäume sowie Dach- und Fassadenbegrünungen in einer Stadt gibt. Bis Montag läuft noch die Online-Abstimmung für den Deutschen Nachhaltigkeitspreis.