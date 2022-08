Hochseilgarten „Höhenflug“

Hoch hinaus geht es jetzt in den Sommerferien nicht nur für die Leute die in den Urlaub fliegen. Hier am Münchner Flughafen können auch Kletterbegeisterte und die dies es werden wollen, die Höhenluft schnuppern. Im Hochseilgarten im Munich Airport Center kann jeder in schwindelerregenden Höhen seine persönlichen Grenzen austesten. Auf dem 15 Meter hohen und 23 Meter breiten Kletterturm aber natürlich nur gesichert. 2 Stunden Kletterspaß kosten 5 Euro, die Startplätze könnt ihr vor Ort aber auch hier vorab online buchen.