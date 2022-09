Hochzeitsgeschenk fliegt vom Ammersee bis nach Valley

Ein Hochzeitsgeschenk hat sich in Oberbayern unfreiwillig auf große Reise gemacht. Ein Heliumballon samt einer Karte mit Bargeld war am Freitag in Dießen am Ammersee ausgebüxt und davongeflogen. Das Brautpaar hatte das Geschenk schon abgeschrieben. Sie haben aber nicht mit einem ehrlichen Finder 55 Kilometer entfernt im Landkreis Miesbach gerechnet. Der hat das Geschenk am Samstag bei Valley gefunden und zur Polizei gebracht. Gestern konnten dann Brautpaar und Hochzeitsgeschenk glücklich wiedervereint werden.