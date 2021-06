Hofflohmärkte 2021 – München und Umgebung

Sie dürfen endlich wieder stattfinden: die Hofflohmärkte. Durch die Nachbarschaft schlendern und mal schauen, was die Nachbarn in ihren Gärten, Innenhöfen oder vor der Haustür zum Verkauf anbieten, das ist immer entspannend und interessant. Kein Wunder also, dass es immer mehr Hofflohmärkte gibt. Hier die Termine für dieses Jahr:

Hofflohmärkte im Münchner Umland

Juli:

17.07.2021: Erding

24.0.7.2021: Eichenau

31.07.2021: Haar / Garching

August:

07.08.2021: Berg am Laim / Moosach

21.08.2021: Trudering / Englschalking / Daglfing

September:

04.09.2021: Riem

11.09.2021: Planegg

18.09.2021: Puchheim / Emmering / Freising / Dachau / Gräfelfing / Lochham / Karlsfeld / Fürstenfeldbruck

25.09.2021: Germering / Englschalking / Daglfing / Trudering

Oktober:

02.10.2021: Oberschleißheim

09.10.2021 Unterschleißheim

Hofflohmärkte in der Stadt München

Juni:

25.06.2021: Allach / Harlaching / Moosach

26.06.2021: Obere Au / Maxvorstadt / Westend / Lehel / Sendling / Thalkirchen / Nymphenburg / Gern / Viehhof- Schlachthof- Dreimühlenviertel / Untergiesing & Untere Au / Haidhausen / Neuhausen

Juli:

02.07.2021: Forstenried & Maxhof / Untermenzing

03.07.2021: Solln & Obersendling / Obermenzing / Pullach

09.07.2021: Lochhausen / Kleinhadern & Blumenau

10.07.2021: Hadern

16.07.2021: Pasing Süd-Ost / Pasing Süd-West / Johanneskirchen

17.07.2021: Pasing Nord / Laim

23.07.2021: Harlaching / Allach

24.07.2021: Obermenzing / Solln & Obersendling

30.07.2021: Gern / Ludwigsvorstadt / Nymphenburg / Milbertshofen

31.07.2021: Aubing / Westparkviertel

August:

07.08.2021: Berg am Laim / Moosach

14.08.2021: Maxvorstadt / Westend / Sendling / Thalkirchen / Bogenhausen / Viehhof- Schlachthof- Dreimühlenviertel / Untergiesing & Untere Au / Haidhausen / Neuhausen

21.08.2021: Hadern

28.08.2021: Untermenzing / Harlaching / Forstenried & Maxhof

04.09.2021: Kieferngarten / Pasing Süd-Ost / Johanneskirchen

11.09.2021: Ramersdorf & Alt-Perlach / Fasangarten / Hasenbergl-Harthof-Lerchenau

12.09.2021: Hadern

18.09.2021: Aubing / Berg am Laim / Westparkviertel

25.09.2021: Pasing Nord / Obermenzing / Untermenzing

02.10.2021: Viehhofviertel / Untergiesing & Untere Au / Lehel / Sendling / Haidhausen

09.10.2021: Maxvorstadt / Nymphenburg / Gern / Neuhausen

16.10.2021: Bogenhausen / Laim / Pasing Nord / Ramersdorf & Alt-Perlach

23.10.2021: Solln & Obergiesing / Forstenried & Maxhof / Hasenbergl-Harthof-Lerchenau

30.10.2021: Obere Au / Westend / Sendling / Hackenviertel

06.11.2021: Hadern

Wenn Ihr selbst an einem Hofflohmarkt in eurer Nachbarschaft teilnehmen wollt, müsst Ihr folgendes beachten:

• Hausverwaltung/ Eigentümer müssen dies genehmigen

• kein Verkauf auf Gehwegen und öffentlichen Flächen

• Verkauf nur im „eigenen“ Hof oder Garten

• Verkauf nur von privat

• Findet bei jedem Wetter statt

• Pro Hausnummer ist nur eine Anmeldung erforderlich/ möglich.