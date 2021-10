Hohenbrunn: Völlig überladener Kleintransporter gestoppt

Die Autobahnpolizei Hohenbrunn hat gestern Abend einen Kleintransporter gestoppt, weil dessen Stoßstange schon fast am Boden geschliffen hat, so sehr war das Fahrzeug überladen. Auf Nachfrage hat der Fahrer gemeint, das sei ein Dreieinhalbtonner, also dürfe er doch dreieinhalb Tonnen Gewicht einladen. Von den Beamten hat es daraufhin eine Nachschulung in Sachen Zuladung gegeben und ein Besuch bei der Waage. Das Ergebnis: mehr als sechs Tonnen. Drei Tonnen Ladung mussten schweißtreibend umgeladen werden, für den Fahrer gab es ein Bußgeld.

Das zulässige Gesamtgewicht (zum Beispiel 3,5 Tonnen) setzt sich nämlich aus Leergewicht (bei einem Kleintransporter sind das schon mehr als zwei Tonnen) und der Zuladung zusammen. Entsprechend darf je nach Fahrzeug nicht einmal eine Tonne an Gewicht eingeladen werden.