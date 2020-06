Autofahrer im Landkreis Ebersberg müssen sich auf lange Umwege einstellen. Die B12 wird von nächsten Montag bis Donnerstag gesperrt und zwar zwischen Hohenlinden und Birkach. In dieser Zeit wird die Fahrbahn erneuert. Die Umleitung in Richtung München verläuft in der Zeit über Steinhörig und Ebersberg nach Hohenlinden. In Richtung Passau wird der Verkehr von Hohenlinden über Mittbach umgeleitet. Die Autofahrer müssen also deutlich mehr Zeit einplanen.