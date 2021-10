Hohenlinden: Schulkinder lernen die Gefahren des toten Winkels kennen

Im Straßenverkehr sind Kinder die Schwächsten. Damit sie besser geschützt werden, kommt die Kreisverkehrswacht Ebersberg regelmäßig zum Trainieren an die Schulen im Landkreis. Die Grundschüler hier in Hohenlinden haben bei so einem Schulbustraining jetzt gelernt, wie groß der tote Winkel von so einem Bus in Wirklichkeit ist und das direkt in der Praxis: Auf die orangene Plane am Boden passt fast die ganze Klasse und die Busfahrer sieht keinen von ihnen. Die Kinder wissen jetzt auf jeden Fall Bescheid und passen auf!