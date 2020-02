In Hebertshausen im Landkreis Dachau braucht die Polizei eure Hilfe. Am Wochenende haben unbekannte Täter über 30 Gräber im Friedhof „Am Weinberg“ verwüstet. In sinnloser Zerstörungswut wurden Kreuze umgerissen, Pflanzen beschädigt und Grablichthalterungen zertreten. Der Schaden wird auf etwa 20.000 Euro geschätzt.