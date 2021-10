Holzheim: Vermisste Elfjährige ist bei „Zwölf Stämmen“

Update:

Die seit Samstag vermisste Elfjährige ist, wie schon vermutet, bei ihren leiblichen Eltern in Tschechien. Das hat die Sekte „Zwölf Stämme“, der die Eltern angehören, der Pflegefamilie per Mail mitgeteilt. Dem Mädchen gehe es gut, so die Sekte.

Ursprungsmeldung:

Ein Mädchen geht Joggen und kommt nicht mehr zurück. Seit Samstag sucht ein Großaufgebot der Polizei im Landkreis Dillingen nach einer Elfjährigen. Sie wohnt dort bei ihren Pflege-Eltern und die Polizei schließt nicht aus, dass ihr leiblichen Eltern etwas mit dem Verschwinden zu tun haben. Wie der Bayerische Rundfunk berichtet, gehören beide wohl zur Sekte „Zwölf Stämme“. Trotz Spürhunden und Hubschrauber fehlt von dem Mädchen bisher jede Spur.