Holzkirchen: Bahnstrecken ins Oberland gesperrt

Ausflügler in die Berge müssen sich am Wochenende auf lange Staus einstellen. Denn auf der Schiene geht ab heute fast nichts mehr. In Holzkirchen müssen kurzfristig mehrere Weichen erneuert werden und deshalb sind die Strecken der Bayerischen Regiobahn ab Holzkirchen nach Bayrischzell, Lenggries, Tegernsee und Rosenheim gesperrt. Es gibt zwar Ersatzverkehr mit Bussen, aber die stehen wahrscheinlich auch im Stau, deshalb rät die Bayerische Regiobahn von Ausflügen ins Oberland ab. Die Bauarbeiten dauern noch bis zum 5. November.