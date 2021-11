Horrorfilm aus Oberpframmern

Nach der Serie zur Weißen Frau aus dem Ebersberger Forst ist jetzt ein Horrorfilm erschienen, der ebenfalls hier im Landkreis gedreht worden ist. Filmemacher Manuel Weiss aus München hatte von Bekannten einen Tipp bekommen. In seinem Film „Im Wald“ bleiben Vater und Tochter mit dem Auto in einem Wald liegen, und dann beginnt der Horror. Und hier in Oberpframmern hat er den idealen Wald gefunden, um den grusligen Streifen zu drehen. Der hat jetzt bei den Hofer Filmtagen Premiere gefeiert. Und man kann sich den Film auf der Homepage des Filmfests für sieben Euro anschauen.