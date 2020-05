In Odelzhausen im Landkreis Dachau braucht die Polizei eure Hilfe: Im Ortsteil Dietenhausen sind Unbekannte in auf Mittwoch in eine Hütte des AWO Waldkindergartens „Hollerbusch“ eingebrochen. In der Hütte knackten sie mehrere Vorhängeschlössen und haben eine Axt gestohlen, mit der sie dann auf zwei kleine Bäume einhackten. Einer davon knickte um. Der Schaden liegt bei etwa 3.000 Euro.