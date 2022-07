Einmal so richtig lachen, das ist schließlich gesund. Und das geht hier in Bernried am Starnberger See noch den ganzen Sommer. Da findet nämlich das Humorfestival Bernried statt. Bis Mitte September tritt hier alles auf, was im bayerischen Humor Rang und Namen hat. An diesem Freitag zum Beispiel Bruno Jonas, kommende Woche ist auch Gerhard Polt mit dabei. Das gesamte Programm findet ihr hier. Und die Veranstalter haben sogar doppelten Grund zur Freude: Seit wenigen Tagen ist klar: Das “Forum Humor” darf dauerhaft mit einem eigenen Gebäude hier nach Bernried ziehen.