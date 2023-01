Hustensaft selber machen

Jeder schnieft und hustet vor sich hin, irgendwie ist niemand so richtig gesund zur Zeit. Und ausgerechnet jetzt, mitten in der Erkältungszeit, sind Medikamente in vielen Apotheken vergriffen. Wir haben drei Rezepte für euch, wie ihr Hustensaft auch ganz leicht selber machen könnt.

Hustensaft aus Zwiebeln, Thymian & Salbei (auch für Kinder)

1 große oder 2 kleinere Zwiebeln

Etwas Wasser

Thymian (frisch oder getrocknet)

Salbei (frisch oder getrocknet)

Honig

Abrieb einer Bio-Zitrone

Im ersten Schritt schneidet ihr die Zwiebeln klein. Sie müssen nicht super fein sein, da sie später eh noch ausgekocht werden. Danach kommt so viel Wasser auf die Zwiebeln, dass sie gerade bedeckt sind. Darauf legt ihr frischen oder getrockneten Thymian und Salbei. Wirkt antibakteriell, schleimlösend, schmerzstillend und entzündungshemmend. Wahnsinn, was Kräuter so können, oder? Von einer Bio-Zitrone den Abrieb zur Flüssigkeit hinzufügen. In der Schale sind super viele Vitamine und sie wirkt antiseptisch. Bringt nun alles zum Kochen und lasst ihn bei geringer Hitze 10 Minuten köcheln. 2 Esslöffel Honig dazu und dann nochmal 10 Minuten köcheln lassen. Danach: Probieren! Wenn er süß genug ist wird er auch euren Kids schmecken. Den Hustensaft in ein Glas mit Deckel füllen und ab in den Kühlschrank. Ob ihr den Hustensaft durch ein Sieb kippt oder nicht, ist egal.

Je nach Intensität des Hustens kann man 1-2 Teelöffel des Saftes bis zu viermal am Tag nehmen.

Hustensirup mit Königskerze (auch für Kinder)

1 Bio- Zitrone (Saft und Schale)

500 ml Wasser

300 g Zucker

je 3 EL Blüten von Königskerze, Malve und Gänseblümchen

ebenso je 20 g Thymian und Spitzwegerichblätter

5 EL Honig

Das Wasser zusammen mit der abgeriebenen Zitronenschale und dem Zitronensaft zum Kochen bringen. Dann den Zucker dazugeben und ein bisschen kochen lassen, dass ein Sirup entsteht. Wenn dieser etwas abgekühlt ist, den Honig und die Kräuter hinzufügen. Alles zusammen in ein Marmeladenglas füllen und an ein Fenster stellen. Wichtig: einmal am Tag schütteln. Am Schluss gebt ihr den Sirup durch einen Sieb und füllt ihn in Flaschen ab.

Den Sirup könnt ihr bei Husten oder Erkältung mit Wasser verdünnt trinken oder zum Süßen von Kräutertee benutzen. Die Vorbereitung dauert zwar ein bisschen, schmeckt aber dafür auch mit Sicherheit den Kids!

Hustensaft aus Meerrettich (etwas scharf)

Zutaten:

1 Stück Meerrettich

etwas Honig

Zuerst wird der Meerrettich geputzt und geschält. Danach kann man in feine Streifen raspeln. Soviel bis man ein Marmeladenglas voll hat. Den Honig leicht erwärmen und dann mit ins Glas geben. Gut verrühren, zu machen und ein paar Stunden ziehen lassen. Der Honig zieht den Saft und die ätherischen Öle aus dem Meerrettich. Am Ende gebt ihr alles durch einen Teesieb und gebt den Saft in eine saubere Flasche oder ein Glas.

Der Saft hält sich ca. eine Woche. Morgens und Abend einen Esslöffel einnehmen, hilft nicht nur gegen Bronchitis oder Keuchhusten, auch gegen Nebenhöhlenentzündungen.