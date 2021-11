Für mehr als 300 Azubis im Landkreis Freising beginnen heute die Abschlussprüfungen der Industrie- und Handelskammer. Der Vorsitzende des IHK-Regionalausschusses, Heinz, wünscht den Azubis viel Erfolg und spricht angesichts einer abgeschlossenen Ausbildung in diesen schwierigen Zeiten von einem Meilenstein. Heute und morgen finden in ganz Bayern die schriftlichen Abschlussprüfungen für kaufmännische Berufe statt, in zwei Wochen sind die technischen Berufe dran.