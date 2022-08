Illegale Straßensammler in Markt Indersdorf unterwegs

In Markt Indersdorf wurde über Handzettel in den Briefkästen eine Straßensammlung einer „ungarischen Familie“ angekündigt. Die „ungarische Familie“, fordert u.a. auf Elektrogeräte an der Straße bereit zu stellen. Diese Sammlung ist illegal und wurde vom Landratsamt Dachau nicht genehmigt. Das Landratsamt bittet, sich nicht an dieser Sammlung zu beteiligen und Elektroaltgeräte über die Recyclinghöfe zu entsorgen.

Elektrogeräte sind wegen der kritischen Inhaltsstoffe als gefährlicher Abfall einzustufen und gehören nicht in die Hände unbekannter Sammler. Die Sammler fischen sich in der Regel nur bestimmte Güter aus den bereitgestellten Gegenständen heraus. Der Rest wird dann illegal in der Landschaft „entsorgt“. Diese Abfälle müssen dann auf Kosten der Allgemeinheit eingesammelt und entsorgt werden. Jährlich gelangen tausende Tonnen von Altgeräten durch solche verbotenen Sammlungen in Drittweltländer, in welchen unsere Umwelt zerstört wird.

Die Sammlung oder Rücknahme von Elektroaltgeräten darf ausschließlich von der Kommunalen Abfallwirtschaft sowie von entsprechenden Verkaufsstellen und Herstellern von Elektrogeräten vorgenommen werden. Jeder Besitzer von Elektroaltgeräten ist daher verpflichtet, die Entsorgung über einen dieser Wege vorzunehmen. Die Recyclinghöfe im Landkreis Dachau nehmen kostenlos Elektroaltgeräte an.