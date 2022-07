In diesen Ländern macht Ihr günstig Urlaub

Günstig Urlaub machen, davon träumt aktuell jeder, da momentan alles teuer wird. Daher haben wir für Euch mal recherchiert, in welchen Urlaubsländern gerade Urlaub machen besonders günstig ist.

Spitzenreiter ist die Türkei – dort bekommt Ihr für einen Euro einen Gegenwert von 2,71 Euro, also im Vergleich zu Deutschland könnt Ihr fast das Dreifache an Waren für einen Euro kaufen. Auf Platz zwei stehen Polen und Ungarn: In Polen sind es 1,75 Euro, in Ungarn 1,67 Euro. Und auf Platz drei rangiert das Baltikum: In Litauen sind es 1,39 Euro und in Lettland 1,31 Euro.

Aber auch in den klassischen Urlaubsländern Kroatien, Griechenland und Portugal ist der Urlaub noch billig, hier ist der Euro im Vergleich zu Deutschland rund 1,20 Euro wert. Euer Sommerurlaub in Kroatien wird übrigens der letzte mit der Landeswährung Kuna sein: Am 1. Januar 2023 wird auch hier der Euro eingeführt, und ab dem 5. September 2022 werden die Preise schon in beiden Währungen ausgezeichnet.

Wenn Ihr nach Südeuropa schaut – da schmilzt der schöne Puffer quasi leider mit der Sonne dahin: In Spanien sind es nur noch 1,09 Euro, in Italien 1,08 Euro und in Frankreich sogar nur 98 Eurocent. Hier gibt’s also keinen so großen Unterschied beim Preisniveau mehr zu Deutschland. Falls Ihr gerne in Holland seid: Dort sind es 91 Eurocent, das heißt, das Leben ist dort teurer als bei uns.

Die Zeiten, in denen Ihr mit leeren Koffern und größeren Shopping-Schnäppchen-Plänen in die USA gereist seid, sind definitiv vorbei: Dort bekommt Ihr momentan nur noch 83 Eurocent für Euren Euro. In Großbritannien sind es übrigens 84 Eurocent. Wesentlich teurer als zu Hause wird es für Euch in Dänemark, wo Ihr für einen Euro nur einen Gegenwert von 78 Eurocent bekommt, in Norwegen sind es 71 Eurocent und in Island sind es 0,67 Eurocent.

Negativer Spitzenreiter ist die Schweiz mit 64 Eurocent. Hier ist Euer Euro fast nur noch die Hälfte wert.

Alle Fernreise-Fans unter Euch können ihren Geldbeutel besonders in Brasilien, Argentinien, Südafrika und Indien schonen: Obwohl Ihr hier für den Flug etwas mehr hinlegen müsst, könnt Ihr dort einen sehr günstigen Urlaub verbringen.