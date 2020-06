In eigener Sache: Probleme beim Empfang unseres Senders auf der 106.4 MHz

Hörer, die TOP FM über die 106.4 MHz (UKW-Radio) hören, können am 29. und 30.06. Probleme beim Empfang haben. Grund sind Wartungsarbeiten an unserem Sendemast in Schöngeising. Dadurch wird das Signal zwischen ca. 15:00 Uhr und 21:30 Uhr nur über eine Behelfsantenne ausgestrahlt. Diese hat aber nicht die gleiche Leistung, wie der Sendemast. Wir bitten dies zu entschuldigen. Der Empfang über DAB+, Internet und den anderen UKW-Frequenzen von den Wartungsarbeiten nicht betroffen. Falls möglich, bitten wir Euch also auf diese Alternativen zurückzugreifen.